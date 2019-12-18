، خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطرقا إلى اللجنة السعودية - الكورية ومبادرات الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.

ونقلت الوزيرة لخادم الحرمين الشريفين، في بداية الاستقبال، تحيات الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك تحياته له.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

وتم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية - الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات، مثل: الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية