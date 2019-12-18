محمد بن مسعود - الدمام - محاور عدَّة أهمها الفارق بين الإرشاد والعلاج وأهدافه وخصائصه ومناهجه بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ دشَّنت الكاتبة فاطمة صالح الغامدي؛ كتابها الجديد "الإرشاد النفسي المدرسي.. رؤية جديدة لمستقبل واعد"، بمعرض جدة الدولي الخامس للكتاب. وتناول الكتاب محاور عدَّة، من أهمها توصيف جديد للإرشاد النفسي المدرسي، وارتباطه برؤية الوطن 2030، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الفارق بين الإرشاد والعلاج، وكذلك أهداف وخصائص الإرشاد، ومناهج وإستراتيجيات الإرشاد النفسي في واقعنا، والتصورات الخاطئة عن المرشد النفسي. الإرشاد النفسي المدرسي معرض جدة الدولي للكتاب الإرشاد النفسي المدرسي معرض جدة الدولي للكتاب "الغامدي" تدشّن كتاب "الإرشاد النفسي المدرسي" بمعرض جدة للكتاب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18 بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ دشَّنت الكاتبة فاطمة صالح الغامدي؛ كتابها الجديد "الإرشاد النفسي المدرسي.. رؤية جديدة لمستقبل واعد"، بمعرض جدة الدولي الخامس للكتاب. وتناول الكتاب محاور عدَّة، من أهمها توصيف جديد للإرشاد النفسي المدرسي، وارتباطه برؤية الوطن 2030، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الفارق بين الإرشاد والعلاج، وكذلك أهداف وخصائص الإرشاد، ومناهج وإستراتيجيات الإرشاد النفسي في واقعنا، والتصورات الخاطئة عن المرشد النفسي. Advertisements 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 12:10 PM محاور عدَّة أهمها الفارق بين الإرشاد والعلاج وأهدافه وخصائصه ومناهجه محاور عدَّة أهمها الفارق بين الإرشاد والعلاج وأهدافه وخصائصه ومناهجه بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ دشَّنت الكاتبة فاطمة صالح الغامدي؛ كتابها الجديد "الإرشاد النفسي المدرسي.. رؤية جديدة لمستقبل واعد"، بمعرض جدة الدولي الخامس للكتاب. وتناول الكتاب محاور عدَّة، من أهمها توصيف جديد للإرشاد النفسي المدرسي، وارتباطه برؤية الوطن 2030، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الفارق بين الإرشاد والعلاج، وكذلك أهداف وخصائص الإرشاد، ومناهج وإستراتيجيات الإرشاد النفسي في واقعنا، والتصورات الخاطئة عن المرشد النفسي. ، "الغامدي" تدشّن كتاب "الإرشاد النفسي المدرسي" بمعرض جدة للكتاب ،

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