شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: حان الوقت لتعود الريادة للعرب في الثورة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
• استعادة الريادة تتطلب بدعم الابتكار وريادة الأعمال وقيادة التحولات الرقمية
انطلق منذ قليل منتدى الرياض الرقمي ضمن أجندة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقد على هامش قمة العشرين، وذلك لخلق أفضل الحلول الرقمية على مستوى الوطن العربي.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه في كلمته الافتتاحية لمنتدى الرياض الرقمي "حان الوقت لتعود الريادة ويعود التميّز للأوطان العربية رقميًا لتتبوأ مركزها المستحق في الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف "العرب هم المساهم الأول في الثورات الصناعية، فابتكارات ابن الهيثم في علم البصريات تنامى بها الزمن حتى أصبح لها الدور الرائد في تقنية الألياف.
وتابع : "للعديد من العلماء العرب والمسلمين دور في ما توصلت إليه التقنية اليوم، ففي الأنظمة الجغرافية وانترنت الأشياء نجد ابن الشاطر، وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي نجد الخوارزمي ودوره في أنظمة الحاسب" ، كما أضاف "يمكن للعالم العربي استعادة الريادة في الثورة الصناعية بالائتلاف على جميع الأصعدة والسرعة في اتخاذ القرارات، وبدعم الابتكار وريادة الأعمال، وقيادة التحولات الرقمية".
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