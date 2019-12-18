شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض العلاقات مع وزيرة الشؤون الخارجية لكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

• التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية ومبادرات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.

ونقلت معاليها لخادم الحرمين الشريفين، في بداية الاستقبال، تحيات الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

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وقد تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، وعدد من المسؤولين.