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جمل سائب على طريق جدة الدولي!
مطالب بتدخل الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
لا زلت أزمة الحيوانات السائبة على الطرق تؤرق المارة وقائدي المركبات وتنذر بوقوع حوادث مرورية وضحايا على الطريق.
ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” وجود أحد الحيوانات السائبة على طريق جدة الدولي شمال محافظة محايل عسير بالقرب من بلدة النصب.
وقال مواطنون صباح اليوم الأربعاء، إن وجود هذه الحيوانات في الطرق الرئيسية ينذر بحدوث حوادث مرورية قد تكون قاتلة، مطالبين بتدخل الجهات المختصة للحفاظ على الممتلكات العامة، حيث تقوم بعض هذه الحيوانات بأكل الأشجار التي زرعتها البلدية في الجزيرة الوسطى لذات الطريق مؤخرًا.
وطالب المواطنون من الجهات المختصة بالتدخل وإيجاد الحلول التي تكفل سلامة سالكي الطريق، حيث إنه يشهد كثافة مرورية عالية على مدار الساعة.
وفي وقت سابق، أكد المرور أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، يعد مخالفة مرورية.
وبحسب وزارة النقل، وتقرير الحوادث المرورية وقعت حوادث مرورية بسبب الحيوانات السائبة خلال 2018، بلغ عددها 355 حادثًا تسببت في وفاة 44 شخصًا، وإصابة 243 آخرين.
ويشكو عدد من مستخدمي الطرق في بعض مناطق المملكة من انتشار الحيوانات السائبة، موضحين أنها تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية على الطريق.
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