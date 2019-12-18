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الملك سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية 

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2019-12-18

الملك سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية 

تم التطرق إلى أعمال اللجنة الكورية

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.
ونقلت الوزيرة لخادم الحرمين الشريفين، في بداية الاستقبال، تحيات الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك تحياته للرئيس.
وقد تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط  محمد بن مزيد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، وعدد من المسؤولين.

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