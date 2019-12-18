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لقطات جمالية من طقس جدة الآن
أمطار وغيوم مع أتربة
متابعات الخليج 365 - جدة
نشر مواطنون ومقيمون لقطات من طقس جدة صباح اليوم الأربعاء، حيث شهدت المحافظة أمطاراً وغيوماً مع أتربة حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
واتسمت اللقطات التي وثقت طقس جدة بالجمال، بعد أن أظهرت الطبيعة الخلابة وهي تعانق المحافظة والكورنيش.
وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، من غبار كثيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومن بينها جدة.
وأوضح المركز في تغريدة له عبر تويتر، أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن منطقة مكة المكرمة ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من اليوم وحتى يوم الجمعة.
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