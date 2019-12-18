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غبار كثيف على جدة و أجزاء من مكة المكرمة
911 دعا لأخذ الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، من غبار كثيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومن بينها جدة.
وأوضح المركز في تغريدة له عبر تويتر، أن الحالة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.
من جهته، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن منطقة مكة المكرمة ستشهد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من اليوم وحتى يوم الجمعة.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنورة ومحافظات ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.
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