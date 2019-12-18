خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.
ونقلت لخادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال تحيات الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك تحياته له.
وقد تم خلال الاستقبال استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى السعودية جو بيونغ ووك، وعدد من المسؤولين.
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