مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في السعودية بعدم المساس بأي شكل من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، والتي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، بتمديد صرفها حتى نهاية 2020.

وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، مشيرة إلى أنه في حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي عملاء البنوك كافة إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام، واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر، بتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة، من خلال موقع "ساما تهتم" على الانترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).