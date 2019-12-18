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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز الأرصاد الجوية اليابانية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلو متراً تحت سطح الأرض.
ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.
كما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال يبعد 80 كيلو متراً عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.زلزال اليابان نيوزيلندا
زلزال يضرب اليابان ونيوزيلندا .. صباح اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز الأرصاد الجوية اليابانية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلو متراً تحت سطح الأرض.
ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.
كما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال يبعد 80 كيلو متراً عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
08:18 AM
لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز الأرصاد الجوية اليابانية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلو متراً تحت سطح الأرض.
ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.
كما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال يبعد 80 كيلو متراً عن جنوب غربي جزيرة راوول آيلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.
، زلزال يضرب اليابان ونيوزيلندا .. صباح اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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