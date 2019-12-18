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ألغى جاك دورسي، مؤسس موقع "تويتر"، متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، دون الإعلان عن السبب.
وفاجأ "دورسي" أمس الثلاثاء، متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة؛ بحسب موقع "ماشابل" الأمريكي، الذي حاول التواصل مع "تويتر"؛ للحصول على توضيح بخصوص المسألة، دون أن يفلح في ذلك.
وبحسب "روسيا اليوم" نشر حساب على "تويتر" يُعرف بـ"Big Tech Alert"، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، أمس الثلاثاء، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".
ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على الموقع غير مفعل؛ حيث إنه لم يقم بالتغريد منذ عام 2012؛ مما يشير إلى أن تحرك "دورسي" كان بغرض تخلّص "تويتر" من الحسابات المعطلة وغير المفعلة، حتى لو كانت تخص شخصًا بحجم مؤسس "فيسبوك".جاك دورسي مارك زوكربيرغ تويتر فيسبوك
"جاك" ألغى متابعة "مارك".. ماذا حدث بين مؤسسي "تويتر وفيسبوك"؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
ألغى جاك دورسي، مؤسس موقع "تويتر"، متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، دون الإعلان عن السبب.
وفاجأ "دورسي" أمس الثلاثاء، متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة؛ بحسب موقع "ماشابل" الأمريكي، الذي حاول التواصل مع "تويتر"؛ للحصول على توضيح بخصوص المسألة، دون أن يفلح في ذلك.
وبحسب "روسيا اليوم" نشر حساب على "تويتر" يُعرف بـ"Big Tech Alert"، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، أمس الثلاثاء، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".
ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على الموقع غير مفعل؛ حيث إنه لم يقم بالتغريد منذ عام 2012؛ مما يشير إلى أن تحرك "دورسي" كان بغرض تخلّص "تويتر" من الحسابات المعطلة وغير المفعلة، حتى لو كانت تخص شخصًا بحجم مؤسس "فيسبوك".
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:27 AM
وسط تكهنات تشير إلى أن "دورسي" كان يتخلص من الحسابات غير المفعلة
ألغى جاك دورسي، مؤسس موقع "تويتر"، متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، دون الإعلان عن السبب.
وفاجأ "دورسي" أمس الثلاثاء، متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة؛ بحسب موقع "ماشابل" الأمريكي، الذي حاول التواصل مع "تويتر"؛ للحصول على توضيح بخصوص المسألة، دون أن يفلح في ذلك.
وبحسب "روسيا اليوم" نشر حساب على "تويتر" يُعرف بـ"Big Tech Alert"، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، أمس الثلاثاء، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".
ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على الموقع غير مفعل؛ حيث إنه لم يقم بالتغريد منذ عام 2012؛ مما يشير إلى أن تحرك "دورسي" كان بغرض تخلّص "تويتر" من الحسابات المعطلة وغير المفعلة، حتى لو كانت تخص شخصًا بحجم مؤسس "فيسبوك".
، "جاك" ألغى متابعة "مارك".. ماذا حدث بين مؤسسي "تويتر وفيسبوك"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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