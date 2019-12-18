شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العرفج يعلق على استمرار صرف بدل المعيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علق عامل المعرفة “أحمد العرفج” على استمرار صرف بدل المعيشة، قائلا:” خبر يعني الكثير للبسطاء”.
وقال العرفج خلال حواره في برنامج “يا هلا بالعرفج ” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إن الفرق البيّن بن الفقر والغنى يكمن في كلمة واحدة هي “القناعة”.
وتطرق العرفج، في حواره عن العلم، قائلا:” أنا شغوفا في العلم ولست قنوعا”، لافتا:” الميزانية الكلام فيها كثير وممكن الرجوع لها في البنود”.
واتضح أن ميزانية العطاء أكبر ميزانية في التاريخ.
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