شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العرفج يعلق على استمرار صرف بدل المعيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق عامل المعرفة “أحمد العرفج” على استمرار صرف بدل المعيشة، قائلا:” خبر يعني الكثير للبسطاء”.

وقال العرفج خلال حواره في برنامج “يا هلا بالعرفج ” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إن الفرق البيّن بن الفقر والغنى يكمن في كلمة واحدة هي “القناعة”.

وتطرق العرفج، في حواره عن العلم، قائلا:” أنا شغوفا في العلم ولست قنوعا”، لافتا:” الميزانية الكلام فيها كثير وممكن الرجوع لها في البنود”.

واتضح أن ميزانية العطاء أكبر ميزانية في التاريخ.