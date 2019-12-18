شكرا لمتابعة خبر عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة ومنسوب المياه في عدد من السدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 19/ 4/ 1441هـ : أولا : كمية الأمطار : منطقة الرياض

حي المصانع2.5 ملم

حي السلي1.80 ملم

سدوس / الدرعية34.00 ملم

مرات22.30 ملم

الخرج 3.20 ملم

الزلفي2.50 ملم

حريملاء21.00 ملم

اشيقر / شقراء8.00 ملم

مزارع خروب / شقراء13.00 ملم

تمير / المجمعه6.60 ملم

رماح15.70 ملم

حوطة سدير4.00 ملم

السبله / الزلفي0.50 ملم

ضرما4.00 ملم

عفيف0.60 ملم

الزهره بالسويدي1.50 ملم

حي عريض بالمحاير2.80 ملم

مستود الوزارة بالملز2.00 ملم

حي النموذجية 3.00 ملم

حي السويدي4.50 ملم

الحريق1.90 ملم

شقراء21.00 ملم

الحريق بالوشم / المجمعه9.00 ملم

السر / الدوادمي2.10 ملم

الدلم / الخرج0.30 ملم

القصب / شقراء10.10 ملم

المجمعة3.00 ملم

حوطة بني تميم0.50 ملم

الأرطاوية / المجمعة1.00 ملم

مكة المكرمة

العفيرية / رنيه0.40 ملم

القصيم

المذنب1.70 ملم

دخنه / الرس1.00 ملم

ضريه / الرس5.50 ملم

المنطقة الشرقية

النعيرية7.00 ملم

مركز الأبحاث بالاحساء9.00 ملم

بقيق3.00 ملم

الونان / النعيريه0.40 ملم

مطار الأحساء8.00 ملم

منطقة عسير

البشائر / بالقرن0.80 ملم

المنطقة الشمالية

الزيته / حقل1.80 ملم

السوراء / ضباء0.20 ملم

منطقة جازان

القفل / صامطة0.20 ملم

فيفا7.00 ملم

الجروف / أحد المسارحه0.40 ملم

صامطه15.80 ملم

جبل سلا / العارضه15.00 ملم

منطقة الباحة

الباحة0.60 ملم Advertisements ثانيا : منسوب السدود : منطقة الرياض

أثيثية2.40 متر

البرة3.50 أمتار

البير3.95 أمتار

الثميلة1.90 متر

الحائر3.00 أمتار

الحريق3.40 أمتار

الحيسية1.50 متر

الحليفه المساعد1.70 متر

الخروعية4.00 أمتار

السديرية3.00 أمتار

الفحيحيل1.50 متر

شعيب القصر3.90 أمتار

صلبوخ7.30 أمتار

الملية3.30 أمتار

المنحنى7.10 أمتار

حريملاء2.00 متر

سمنان4.00 أمتار

ضرماء1.20 متر

لبن1.30 متر

مرات6.00 أمتار

ملهم2.55 متر

نمار2.50 متر

منطقة مكة المكرمة

الجناح14.50 مترًا

الراغية2.00 متر

الرامة5.00 أمتار

السبعان2.00 متر

الشعيراء6.00 أمتار

اللقيطة0.50 متر

المحند2.00 متر

ثريبان0.50 متر

حجر3.00 أمتار

داماء5.00 أمتار

رابغ29.75مترًا

شوان5.00 أمتار

ضراء0.50 متر

عمت0.50 متر

فيضة المسلح1.00 متر

قراض0.50 متر

قنوانا26.82 مترًا

كتنة1.00 متر

كراء قوامة8.00 أمتار

مرواني14.15 مترًا

ملكان2.00 متر

ميسان8.00 أمتار

وادي حلي36.20 مترًا

ياصب0.50 متر

منطقة المدينه المنورة

أميرة1.40 متر

أحامر1.90 متر

الترعة2.10 متر

الفرع5.47 أمتار

منطقة القصيم

أبا الحياص0.20 متر

أبا الهدار0.10 متر

عقلة الصقور0.10 متر

منطقة عسير

آل عيفة2.40 متر

لأحضر آل مسفر6.80 أمتار

الجوة2.80 متر

الحرجة5.20 أمتار

الخلصة10.90 أمتار

الدافعه6.80 أمتار

الدهناء3.50 أمتار

الرشيد2.40 متر

الربازة – جاش5.90 أمتار

السودة5.90 أمتار

العسران3.80 أمتار

العمل (زهير)5.50 متر

العيزاء1.80 متر

الغانل1.70 متر

الغر/ غالبة8.90 أمتار

الغرابه15.90 مترًا

الغرة13.00 مترًا

الفوهة17.30 مترًا

الفيض17.80 مترًا

القوباء13.50 مترًا

الماوين6.40 أمتار

باشوت3.00 أمتار

بدوة19.30 مترًا

الملك فهد44.15 مترًا

تبالة21.40 مترًا

ترجس17.40 مترًا

تمنية6.70 أمتار

تندحة8.70 أمتار

تهلل3.00 أمتار

ثما4.90 أمتار

جبل خاط14.50 مترًا

جريه المجاردة10.80 أمتار

جوف الهجلة7.70 أمتار

حلباء24.80 مترًا

خثعم3.40 أمتار

خرص9.80 أمتار

ذهبان9.20 أمتار

رادة5.00 أمتار

روضان السليل2.40 متر

سدوان9.70 أمتار

شراقب7.50 أمتار

شعيب شداد4.90 أمتار

شيبانة10.50 أمتار

طبب9.10 أمتار

طريف النماص11.70مترًا

عتود الخميس6.80 أمتار

عتود تهامة18.60 مترًا

عشران26.80 مترًا

عمق بللحمر21.80 مترًا

عوص17.00 مترًا

عياش13.50 مترًا

قرضان6.80 أمتار

محلاة عرعرة7.70 أمتار

مربة13.80 مترًا

مسكة2.20 متر

نبا8.20 أمتار

هجرة زهير2.40 متر

منطقة حائل

الأديرع2.90 متر

البار0.50 متر

الرتيق1.80 متر

الرقب1.80 متر

السلف1.90 متر

الشنان2.80 متر

الصر2.00 متر

بزاخة1.00 متر

توازن0.50 متر

عقدة2.50 متر

عقلة بن جبرين1.20 متر

وسمي2.20 متر منطقة الحدود الشمالية

اللويزية2.00 متر

بدنة4.00 أمتار

طريف4.50 أمتار

عرعر1.70 متر

منطقة جازان

الريث10.00 أمتار

بيش54.35 مترًا

جازان12.17 مترًا

قرى20.00 مترًا

لجب2.50 متر

وساع20.61 مترًا

وعال13.55 مترًا

منطقة نجران

البياض4.00 أمتار

السلامة1.00 متر

المحجر1.00 متر

المغوي4.00 أمتار

المليحة6.00 أمتار

بدر الجنوب3.50 أمتار

تريمة8.00 أمتار

ثار4.00 أمتار

حلال (سروم)4.00 أمتار

حميران7.00 أمتار

خضيران6.00 أمتار

قطن3.00 أمتار

مخش1.00 متر

نعوان3.00 أمتار

هدادة0.50 متر

ياسان3.50 أمتار

منطقة الباحة

الأجاعدة2.30 متر

الأحسبة16.20 مترًا

الجحافين2.70 متر

الجنابين21.85 متر

الحلية2.20 متر

الخالة5.70 أمتار

الخرار1.50 متر

الرتق5.80 أمتار

الصدر2.30 متر

الضحيان11.50 مترًا

الطلقية6.75 أمتار

العريشين4.20 أمتار

العزيزا4.10 أمتار

العقيق16.95 مترًا

القمع3.60 أمتار

اللاحجة1.20 متر

المبرباة6.30 أمتار

المرزوق6.80 أمتار

المظلمات6.50 أمتار

الملح1.50 متر

الملد(قوب)6.00 أمتار

الهيجة4.70 أمتار

أم الرجلين6.50 أمتار

ثراد8.30 أمتار

جرب6.50 أمتار

دبدب0.20 متر

دوقة8.00 أمتار

زقط3.40 أمتار

شدا نيرا9.00 أمتار

ظرك6.50 متر

ظروة5.20 أمتار

عجلان0.50 متر

ماطوة2.75 متر

مدهاس7.00 أمتار

معشوقة3.50 أمتار

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كانت هذه تفاصيل خبر كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة ومنسوب المياه في عدد من السدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.