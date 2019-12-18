شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» يحذر المتنزهين من انخفاض قياسي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من إنخفاض قياسي في درجات الحرارة بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع . وتوقع أن تزداد موجة البرد على الشمالية والوسطى ، منبهاً الجميع من التحوط خاصة المتنزهين . وقال “الزعاق ” عبر تويتر : انخفاض متدنٍّ لدرجات الحرارة خاصة في آخر الليل على المناطق الشمالية ، الشرقية ، الوسطى ، نواحي طريف، وعرعر، وتبوك ، والجوف ، وحائل، والقصيم، والزلفي ، والغاط ، والمجمعة ، وشقراء ، والرياض ، والصمان ، والدوادمي وعلى المتنزهين التنبه لذلك .

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