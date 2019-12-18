شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار كثيفة وانعدام رؤية على منطقة مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم الأربعاء، عن وجود موجة غبار كثيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه أدى ذلك إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة؛ فيما يُرجى أخذ الحيطة والحذر.
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