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حساب المواطن يرد على استفسار موظفة متزوجة تريد التسجيل في البرنامج

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الرياض - علي القحطاني - رد حساب المواطن على استفسار موظفة تريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، علمًا بأنها متزوجة.

وأضاف حساب المواطن أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأبان حساب المواطن أنه في حال لم تكن المواطنة المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان البرنامج أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

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