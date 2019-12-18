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عدن - ياسمين التهامي - بعد عام من انقهارها على اغتيال خطيبها.. تفاجأت اليوم، خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز ببطولة دولية تقام في المملكة العربية السعودية.

وأسفت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الثلاثاء، لقرار اتحاد كرة القدم الإيطالي بلعب مباراة كبرى في السعودية.

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بعد عام كامل من القهر.. شاهد ما حدث اليوم لـ خطيبة خاشقجي التركية ‘‘خديجة جنكيز’’ في السعودية

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ومن المقرر إقامة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، يوم الأحد المقبل، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتقام المباراة في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، حيث إقيمت مباراة كأس السوبر لعام 2018 في جدة.

وقالت خديجة جنكيز في إشارة إلى السعودية “أنا شخصياً أشعر بالحزن الشديد الآن لأن كرة القدم تستخدم للترويج لهذا المكان”.

سعوديون اعتبروا تصريحها، تعرضا لسمعة المملكة أمام المجتمع الدولي.

يشار إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018عندما توجه إلى هناك لاستخراج اوراق للزواج من جانكيز.

وأشارت استنتاجات وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي.