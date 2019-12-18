شكرا لقرائتكم خبر عن عروسة تقتل زوجها بطريقة وحشية بعد زواجهما مباشرةً و السبب كارثي..! (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جريمة من النوع الشاذ الذي لا يمكن أن يتخيله أحد، عرضت الاعلامية ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الخير” جريمة قتل مروعة هزت الشارع المصري، حيث أقدمت عروس على قتل زوجها بوحشية.



وفي التفاصيل التي عرضها التقرير التلفزيوني، شرحت والدة الضحية الخيانة والغدر التي تعرض لهما ابنها من قبل عروسته التي حرصت على دس السمّ في كوب العصير قبل ان تقتله بوحشية بسبب عشيقها.

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عروسة تقتل زوجها بطريقة وحشية بعد زواجهما مباشرةً و السبب كارثي..! (فيديو صادم)



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وشرح والد الضحية ما حصل وكيف وجد ابنه مرمي على السرير، مؤكداً انها اشترت مبيد حشري، لتؤكد الام ان قوة بنيان ابنها دفعه للتقيء وعندها وجد زوجته مع عشيقها في وضع مخل فقتلوه، مشيرة الى ان زواجهما استمر 85 يوماً.

بدأت القصة بخطبة الشاب مصطفى على احد فتيات القرية التي يقطن فيها هو وعائلته ،وكانت من حسناوات القرية ،وتمت الخطبة ومن بعدها الزواج ،ولكن والدة مصطفى لم تكن ترى فرحة الخاطب في عين ابنها حتى قامت بسؤال الخطيبة عن رغبتها في اكمال الخطبة والزواج ان لم تكن تحب ابنها ولكنها اظهرت عكس ما كانت تضمر ،واصرت على اتمام الزواج واصبحت الحسناء زوجة مصطفى وبدأت المأساة .

اغلق عليهم الباب ولكن سرعان ما انتقلت العروس الحسناء من غرفة نومها وزوجها الى الغرفة المجاورة ، ونقلت كل حاجياتها وملابسها وادوات الزينة الخاصة بها ،الى غرفة اخرى ،بات الضيق والحزن يظهر على ملامح مصطفى الذي لم يرى من عروسه الا الجفاء منذ يومها الاول .

ولاحظت الام هذا وحاولت ان تنصحها لتتقرب من زوجها المشهود له بالبر والتقوى ،ولكن دون جدوى حتى وقعت الجريمة ،وقامت العروس الحسناء بكل جبروت بالتخلص من زوجها بإعطائه السم ،والسبب كان وجود رجل اخر في حياتها .