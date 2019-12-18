وفاة شخصين جراء سقوط سور خارجي داخل جامعة بالرياض

أكد الدفاع المدني في السعودية، وفاة شخصين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة جراء انهيار السور الخارجي وسقف مواقف السيارات التابع للجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية في الرياض، أمس الثلاثاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني: "إنه في الساعة 1:28 ظهراً تلقى المركز بلاغاً بوقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة، وأسفر عنها وفاة شخصين وإصابة 13 شخص بجراح مختلفة ونقلوا الى المستشفى لاستكمال علاجهم.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض محمد الحمادي، "أنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيذ خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض، وفقاً لصحيفة عكاظ

وأفاد أنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (13) شخصًا غادر منهم (10) سالمين بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.