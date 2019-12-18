وزارة العمل تؤكد: ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين وانخفاض معدل البطالة

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن الربع الثالث من العام الجاري 2019 شهد ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين بمقدار 146 ألف مشتغل مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه.

وأوضحت أن الفترة نفسها (الربع الثالث) شهدت ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين من 42% إلى 45.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2018)م. وأكدت الوزارة أن معدل البطالة للسعوديين انخفض من 12.3% في الربع الثاني إلى 12% في الربع الثالث من 2019م، كما انخفض معدل البطالة العام من 5.6% إلى 5.5%.