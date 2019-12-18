بالصور.. “الهلال الأحمر” يبُاشر حادث سور المعرفة بـ16 فرقة إسعافية

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، حادث الانهيار الجزئي للسور الخارجي داخل جامعة المعرفة بالدرعية في منطقة الرياض. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن عند الساعة الواحدة وثمانية وعشرين دقيقة ظهر اليوم، بوجود انهيار داخل مبنى جامعة المعرفة شمال الرياض. وأضاف الجلاجل، أنه على الفور تم توجيه عشر فرق إسعافية وصلت خلال عشر دقائق، وتم تدعيمها بـ ٦ فرق إضافية مع القيادة الميدانية، ونتج عن الحادث ثلاث إصابات ما بين متوسطة إلى حرجة وحالة وفاة. وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي، إلى أن الهيئة أبقت على فرقة عنايات متمركزة في الموقع حتى انتهاء الحدث. من جهته قام المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة بزيارة لموقع الحادث، وتفقد الفرق الإسعافية المتواجدة، والاطلاع على تفاصيل الحادث والأعمال الإسعافية التي تقوم بها الهيئة.

وقبل ساعات، وصلت معدات ثقيلة لموقع حادث انهيار سور مبنى المعرفة، مساء اليوم الثلاثاء؛ من أجل رفع الأنقاض الناجمة عن الحادث، وستعمل المعدات الثقيلة على رفع السقف المنهار في الجامعة، وفق «الإخبارية». وكشف الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، وفاة إحدى الحالات الحرجة وإنقاذ 3 مصابين في حادث انهيار سور مبنى المعرفة. وأوضح المقدم الحمادي أن فرق الدفاع المدني وفرق الـ (KN) الكلاب البوليسية ما زالت تواصل جهودها في موقع الانهيار. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أوضحت مصادر بحسب صحيفة “عاجل”، بوقوع انهيار جزئي بسور داخل جامعة المعرفة بالدرعية في منطقة الرياض. وأشارت المصادر إلى تواجد أمني مكثف إضافة إلى تواجد الهلال الأحمر والدفاع المدني داخل جامعة المعرفة. وأضافت المصادر أن لديها معلومات حول حدوث انهيار جزئي بسور ومواقف ‫جامعة المعرفة. وفي بيان لها، أوضحت جامعة المعرفة بالدرعية، تفاصيل سقوط جزء من أحد أسوار الجامعة، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى إصابة 4 حالات إحداها إصابتها حرجة. وأشارت جامعة المعرفة، عبر تويتر، إنقاذ 4 حالات إحداها حرجة، مضيفة أن أعمال البحث والتمشيط في الموقع ما زالت جارية من قبل فرق الدفاع المدني حتى اللحظة.