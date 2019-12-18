“الإسكان” تعلن الانتهاء من تطوير 3 مخططات للأراضي المجانية بالشرقية وعسير

كشفت وزارة الإسكان، أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية التابعة لها، تسلمت 3 مخططات للأراضي المجانية بمنطقتي عسير والشرقية، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع مقاولين مؤهلين. وتضمنت المخططات المستلمة مخطط “حميد العلايا” بمنطقة عسير، على مساحة 366189 متراً مربعاً، ويوفر 274 أرضاً مجانية، ومخطط “الخفجي / المرحلة الأولى” على مساحة تتجاوز 998 ألف متر مربع، ويوفر 849 أرضاً مجانية، ومخطط “النعيرية”، الذي تبلغ مساحته 550 ألف متر مربع، ويوفر 530 أرضاً مجانية.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أنها تعمل على تطوير نحو 146 مخططاً سكنياً، بهدف رفع التملك السكني إلى 70% في العام 2030. يذكر أن برنامج “سكني” التابع للوزارة سلم خلال العام الجاري 2019 نحو 90 ألف أرض مجانية لمستفيديه في مختلف المناطق، وذلك من بين 137906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً، وسيوفر البرنامج نحو 90 ألف أرض مجانية خلال العام 2020 المقبل، عبر تطوير 72 مخططاً جديداً.