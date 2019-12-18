حالة الطقس غداً: استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما توقعت “الأرصاد” استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من الشرقية وأجزاء من الرياض.

وتنشط غداً الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد تسجل محافظة القنفذة أعلى درجة حرارة (31 درجة)، فيما تسجل طريف والقريات أدنى درجة حرارة (3 درجات).