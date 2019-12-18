السعودية اليوم / فرع الزراعة بنجران ينظم برنامجًا إرشاديًا عن سوسة النخيل



نجران 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران اليوم، برنامجًا إرشاديًا للمزارعين للتوعية بمخاطر سوسة النخيل وطرق الوقاية منها، وذلك على مسرح الفرع.

وأبان مدير الفرع المهندس منصور بن علي الشمراني، أن البرنامج الذي يأتي ضمن الخطة الإرشادية للفرع لهذا العام للتوعية بمخاطر سوسة النخيل الحمراء اشتمل على محاضرة وورشة عمل تطبيقية عن الوقاية والحذر من فسائل النخيل مجهولة المصدر، وأهمية التبليغ المبكر في حال وجود إصابة، إلى جانب عرض مرئي عن طرق اكتشاف السوسة ودورة حياتها والمكافحة الشاملة لها.

وفي ختام البرنامج وُزع عدد من النشرات الزراعية الخاصة بالسوسة والمصائد المستخدمة في مكافحة السوسة الحمراء.

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10:45ت م

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