السعودية اليوم / أكثر من 151 ألف مراجع للعيادات العامة بالقطاع الجنوبي بصحة بيشة



الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أوضحت صحة بيشة أن عدد مراجعي العيادات العامة للقطاع الجنوبي خلال الأشهر الـ11 الماضية بلغ أكثر من 151 ألف مراجع، فيما بلغ عدد مراجعات عيادات الأمومة 1269 مراجعة، كما بلغ عدد مراجعي عيادة الطفل السليم 13285 مراجعًا.

وأضافت أن خدمات طب الأسنان قُدمت من خلال 5 عيادات أسنان موزعة على المراكز الصحية وذلك لأكثر من 6673 مراجعًا، كما نفذت المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي عددًا من الأنشطة التوعوية الميدانية في المدارس من خلال 36 زيارة وكذلك تنفيذ 12 مبادرة.

وشارك القطاع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الشتوية 1441هـ، حيث بلغ عدد المطعمين منذ بدء الحملة 3186 شخصًا.

يُذكر أن صحة بيشة تضم 7 قطاعات صحية موزعة على بيشة ومحافظتي بلقرن وتثليث والأمواه، وعدد المراكز الصحية 72 مركزًا صحيًا، ويوجد في القطاع الصحي الجنوبي 12 مركزًا صحيًا، واحدٌ منها يعمل مركزًا مناوبًا بمقر مركز صحي الحازمي ويقدم خدماته يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11:30 مساءً.

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