السعودية اليوم / "خطر التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع" محاضرة بمسجد قباء



المدينة المنورة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

نُظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أمس، محاضرة بعنوان: (خطر التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع ) ألقاها الدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف في مسجد قباء بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مبادرة "خير أمة مبادرة القيم والأخلاق" التي يشارك فيها الفرع، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بهدف توعية المجتمع وتحذيرهم من خطر الجماعات الإرهابية المنحرفة والأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، وتعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال.

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10:26ت م

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