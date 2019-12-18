السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنفذ خطتها الميدانية فترة اختبارات الطلاب والطالبات



مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الموسمية لاختبارات الطلاب والطالبات، من خلال الحضور الميداني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحث فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة بتكثيف حضور الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند خروج الطلاب والطالبات وفق مواعيد الاختبارات، ويتركز العمل الميداني أثناء أوقات الاختبارات على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة، ويشمل الجامعات وكليات البنات والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والأماكن العامة، ودعا فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر مما قد يحدث ويستغله بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني لأيام الاختبارات وفق الأنظمة والتعليمات، وتأتي خطط العمل الميداني خلال الاختبارات إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

10:23ت م

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