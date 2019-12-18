السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بالباحة ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بالمندق



الباحة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

ينظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الثلاثاء القادم، "الدورة الإسعافية"، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمقر وحدة التدريب بمركز الهلال الأحمر بمحافظة المندق.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الدورة التي تبدأ من بعد صلاة العصر، سيقدم خلالها العديد من المحاور عن الإسعافات الأولية والتدريب العملي، مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على كتاب للإسعافات الأولية وشهادة معتمدة من الهلال الأحمر، وبطاقة مسعف أولي.

ونوه الزهراني أن التسجيل في الدورة إلكترونيًا وذلك من خلال نظام التدريب للهيئة واختيار الدورة التي خصص لها الرقم 405.

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10:21ت م

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