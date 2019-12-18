السعودية اليوم / أكثر من 142 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام



الرياض 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

قدم مستشفى طريف العام خدماته لأكثر من 142 ألف مستفيد وذلك خلال العام المنصرم.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ أكثر من 74977 ألف مراجع وأكثر من 67234 مراجع للعيادات الخارجية، كما تم تنويم أكثر من 6512 مريض وإجراء 1367 عملية جراحة اليوم الواحد، وأكثر من 30800 أشعة متنوعة عملت للمرضى، كما تم إجراء 474032 فحص مخبري وعمل 4626 جلسة غسيل كلوي.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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10:13ت م

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