السعودية اليوم / فرع هيئة الهلال الأحمر بحائل ينظم دورة أساسيات لغة الإشارة



حائل 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت أمس دورة أساسيات لغة الإشارة التي ينظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل لمدربات ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة .

وأبان مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبد العزيز البراهيم أن الدورة التي تقام على مدى ثلاثة أيام بحضور 22 متدربة من المدربات والمتطوعات في الترجمة بلغة الإشارة تهدف إلى تأهيلهن لإلقاء المحاضرات أو عقد الدورات الموجهة لفئة الصم للتسهيل على هذه الفئة طلب الخدمة الإسعافيه بكل يسر وسهولة .

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09:50ت م

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