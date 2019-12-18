اخبار السعوديه

تنبيه من موجة غبار على مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من موجة غبار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من موجة غبار على منطقة مكة المكرمة، ما أدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية.

ونبهت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية في منطقة مكة المكرمة على "الخرمة - المويه - تربة".

وأضافت الهيئة بأن الحالة تبدأ عند الـ 0 صباحًا من يوم الأربعاء، وتنتهي في الـ 5 مساء من اليوم ذاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من موجة غبار على مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا