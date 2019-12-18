شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من موجة غبار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من موجة غبار على منطقة مكة المكرمة، ما أدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية.

ونبهت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية في منطقة مكة المكرمة على "الخرمة - المويه - تربة".

وأضافت الهيئة بأن الحالة تبدأ عند الـ 0 صباحًا من يوم الأربعاء، وتنتهي في الـ 5 مساء من اليوم ذاته.