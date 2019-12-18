أرامكو توتال تعلن موافقة ساتورب على إعادة تمويل التسهيلات

2019-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات (الشركة) عن موافقة الشّركاء في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) يوم 3 ديسمبر الجاري ومجلس الإدارة في ساتورب بتاريخ 1 ديسمبر على توقيع عدد من الوثائق التمويلية والتي تشمل عقود تسهيلات بديلة بقيمة تقريبية تبلغ 2,2 مليار دولار، بغرض إعادة جدولة الديون القائمة لساتورب.

كما أعلنت الشركة أنّ صكوكها المُدرجة في شركة السوق المالية السعودية تداول بقيمة 3 مليارات و749 مليون و900 ألف ريال (الصّكوك) لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر من عام 2019م، بل ستستردّ جزئيًا وفق جدول الاسترداد المُضمّن في نسخة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.

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وبحسب تداول، نظراً لأنّ الصكوك لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر 2019م، لن توقع الشركة بعضًا من العقود والوثائق التمويلية المتعلقة بسداد الصكوك بالكامل والتي وافقت عليها جمعية حملة الصكوك الخاصة بتاريخ 31 أكتوبر 2019م.

وكانت سوق الأسهم السعودية قد أغلقت مرتفعة أمس الثلاثاء بدعم من مكاسب حققها القطاع المالي، فارتفع المؤشر الرئيسي 0.7% إلى مستوى 8,197.39 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.4 مليار ريال كان حوالي نصفها تداولات على سهم عملاق النفط أرامكو.

ونزل سهم أرامكو السعودية 0.66% ليغلق عند 37.75 ريال منهيا مكاسب سجلها على مدى 4 جلسات، وينضم سهم أرامكو إلى مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون وزن سهم أرامكو في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بحدود 8% أخذًا في الاعتبار استثناء حصة المؤسسات الحكومية السعودية المشاركة في الاكتتاب العام.

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