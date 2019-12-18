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شكرا لقرائتكم اللواء اليحيى يوضح أهمية الخدمات الإلكترونية الجديدة للجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اللواء اليحيى يوضح أهمية الخدمات الإلكترونية الجديدة للجوازات
ذات أهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين
متابعات الخليج 365 - واس
قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى إن خدمات الجوازات الإلكترونية التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية يوم أمس الأول في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية “أبشر”.
وأوضح مدير عام الجوازات أن الخدمات الإلكترونية للجوازات ذات الأهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين واشتملت على:
-خدمات المستثمر الأجنبي، وتتيح للمستثمر الأجنبي تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد “هوية مقيم” وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه.
-خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة والتي تمكن حامل الإقامة المميزة من تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة “أبشر” (إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتحديث معلومات الجواز).
-خدمة الاستعلام عن رقم الحدود، حيث تتيح هذه الخدمة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آلياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.
-خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، وهي تتيح تنفيذ عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً للعمالة الموجود خارج المملكة من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.
وأكد اللواء سليمان اليحيى حرص وزير الداخلية على ضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجوازات، مشيراً إلى أن الجوازات تبذل كل الجهود في سبيل جودة الخدمات التي تفخر بتقديمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لكل المستفيدين، وتعمل على طرح العديد من الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل تسهيلاً على المواطنين والمقيمين دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.
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