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رياح وأتربة على المدينة المنورة لعدة ساعات 

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2019-12-18

رياح وأتربة على المدينة المنورة لعدة ساعات 

تستمر حتى الخامسة مساء اليوم

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنورة ومحافظات ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

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