شكرا لقرائتكم خبر عن هدف: 8 آلاف وظيفة في مدارس تعليم القيادة والان نبدء بالتفاصيل

وقع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان ، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية "برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات".

وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات التوظيف والتدريب والتمكين للكوادر البشرية السعودية بما يكفل رفع مستوى تأهيل العاملين في نشاط تعليم قيادة المركبات.

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل رجالاً ونساء لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات، حيث أن هناك 80 منشأة مرخصة جاهزة لتقديم خدمات التدريب على قيادة المركبات ومهيئة للاستقبال.