، قمة الضرار بالمسلمين في ماليزيا.. تدعم جرائم الرئيسيْن التركي والإيراني بمباركة المال القطري ،

محمد بن مسعود - الدمام - زمن العجائب.. تركيا وإيران وقطر يقتلون القتيل ويمشون في جنازته

قمة ضِرار وتفريق بين المسلمين، وإلحاق الضرر، وفسْح المجال لدعاة العدائية ولمنتهكي حقوق المسلمين، كي يمارسوا دور الراعي للمسلمين، ويتاجروا بقضايا المسلمين أمام فضائيات، ويسفكون دماءهم دون أية حرمة.. وكذلك غطرسة الرئيس الماليزي مهاتير وكأنه لا يعي حقيقة ما تقوم به تركيا وإيران وقطر من تفريق وقتل وتشريد وإخلال بأمن الدول الإسلامية؛ فهو يتحدث قائلًا: إن أبرز القضايا التي ستناقش في قمة ماليزيا، هي القضايا التي تواجه المسلمين بشكل عام حاليًا: طردُ المسلمين من أوطانهم، وتصنيف الإسلام كدين إرهاب؛ مؤكدًا أن غالبية الدول الإسلامية ليست دولًا متطورة، وأن بعضها أصبح دولًا فاشلة.

هذا التصريح يؤكد فشل القمة الماليزية، بالنظر إلى تشكيل قمة كوالالمبور، وتصريح الرئيس الماليزي الذي يُناقض الواقع؛ إذً إن الدول التي أحاطت به وهي تركيا وإيران وقطر، هي الدول التي تسببت في طرد المسلمين من أوطانهم؛ فإيران وما تفعله في الجانب العراقي والسوري وما حاولت أن تفعله في إيران؛ هو أكبر دليل على جرائمها.. وتركيا لا تزال يدها تقطر من دماء السوريين، وقد هجّرت الكثير.. وقطر صاحبة المال التي تقف داعمة لأولئك.. هي قمة تفريق المسلمين؛ فقد اجتمع بها دعاة الفتنة والإرهاب؛ فهذه الدول نفسها اليوم متربعة على طاولة القمة لتتحدث عن هموم المسلمين وكأنها بريئة من ذلك؛ فتركيا انتهاكاتها للجانب السوري واضحة وتدخلاتها وقطر، مصدر الإرهاب ودعم المنظمات الإرهابية وزعمائها، والشيطان الأكبر إيران ذات الأعمال العدائية على المسلمين والعرب والمنبوذة محليًّا وعالميًّا.

لا يمكن لقمة ماليزيا أن تُحقق أي نتائج عملية أو مؤثرة في ظل مشاركة عدد محدود من الدول الإسلامية يعاني بعضها أزمات سياسية واقتصادية، وبعضها متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى.

فالمتابع لتلك القمة التي خلَت من رؤساء الدولة الرئيسية والداعمة والمؤثرة؛ يعي تمامًا مصير القمة وهو الفشل.. وحتى الدول التي خفضت تمثيلها الدبلوماسي هي أشبه بمن لا يُلقي بالًا لتلك القمة.

هي قمة يجتمع فيها زعماء الشر بمباركة من ماليزيا، دون أن تحقق هدفًا مرجوًّا لخدمة دول العالم الإسلامي؛ فهل ستناقش ما يتعرض له الشمال السوريا من الجانب التركي؟! فكيف تكون قمة للحفاظ على المسلمين وأوطانهم، وتركيا تمارس الهجوم على الشمال السوري، وتحصد الأرواح بشكل مستمر، وليست ببعيد عن إيران مصدر الشر في العالم الإسلامي، ومصدرة الفتن والحروب؛ فالعراق يئن، واليمن حاولت أن تعبث به فاجتثت يدها، وسوريا تنتشر فيها مليشيات الحرس الثوري في كل جانب، ويبقى ممول الفتن الريال القطري الذي يحضر متكفلًا بدفع تلك القمة.

قمة ماليزيا هي قمة لتفريق المسلمين والعرب، يقود تلك القمة أحزاب وجماعات ودول لها ممارسات عدائية.. العالم الإسلامي أدرك فشل تلك القمة قبل أن تبدأ، فهي قمة لتفريق المسلمين والعرب.