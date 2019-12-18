محمد بن مسعود - الدمام - "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" .. ورشة عمل لمركز الحوار في جاكرتا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-18 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي؛ اليوم، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ الذي يزور إندونيسيا لحضور ورشة عمل إقليمية، بعنوان: "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" الذي يقيمها المركز ومنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع المركز الإندونيسي للحوار والتعاون بين الحضارات. 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 08:20 AM Advertisements بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ومركز الحضارات الإندونيسي بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ومركز الحضارات الإندونيسي التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي؛ اليوم، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ الذي يزور إندونيسيا لحضور ورشة عمل إقليمية، بعنوان: "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" الذي يقيمها المركز ومنظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع المركز الإندونيسي للحوار والتعاون بين الحضارات. ، "معاً من أجل التنوع وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان" .. ورشة عمل لمركز الحوار في جاكرتا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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