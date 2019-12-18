، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية .. تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.الأرصاد رياح نشطة المدينة المنورة