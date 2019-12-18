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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.الأرصاد رياح نشطة المدينة المنورة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-18
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
08:14 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية .. تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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