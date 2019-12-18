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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود معظم أرجاء البلاد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام على معظم أرجاء البلاد، عدا سحب عابرة فوق الربع الخالي قد يهطل منها بعض الأمطار
وأضاف: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر في معظم النصف الشمالي من #السعودية، ومرتفع جوي H يجثم فوق اليابس السعودي؛ قد يستمر إلى بضعة أيام، يحجب معه الحالات المطرية.
وتابع: ذروة الموجة الباردة الحالية وشدتها قد تكون يوم الأحد أو قبله بيوم، حسب الموقع الجغرافي.حالة الطقس استقرار جوي الأرصاد
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 08:25 AM
قال: مرتفع جوي يجثم فوق اليابس السعودي يستمر لبضعة أيام
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود معظم أرجاء البلاد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام على معظم أرجاء البلاد، عدا سحب عابرة فوق الربع الخالي قد يهطل منها بعض الأمطار
وأضاف: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر في معظم النصف الشمالي من #السعودية، ومرتفع جوي H يجثم فوق اليابس السعودي؛ قد يستمر إلى بضعة أيام، يحجب معه الحالات المطرية.
وتابع: ذروة الموجة الباردة الحالية وشدتها قد تكون يوم الأحد أو قبله بيوم، حسب الموقع الجغرافي.
، المسند يكشف عن ذروة الموجة الباردة متوقعاً استقراراً جوياً عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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