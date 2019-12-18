شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اختراق طالب لنظام جامعته وتعديل درجات الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تورط طالب في اختراق نظام جامعة الملك فيصل بالأحساء، وعدل درجات 19 طالبًا.
ومن جانبه طالبت النيابة العامة بمعاقبة الطالب بالسجن 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال.
وكان مدير الجامعة قد لاحظ عمليات دخول غير مشروعة على النظام بهدف إجراء تغييرات في درجات وبيانات الطلاب، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وتم التوصل للطالب المخترق والذي اعترف بدخوله لموقع أجنبي مختص بتسريب البيانات ما مكنه من اختراق قاعدة بيانات الجامعة.
واستغل الطالب اسم مستخدم من منسوبي الجامعة ورقمه السري للدخول لقاعدة البيانات وأحرق جهازه المستخدم في الأختراق آملا في عدم اكتشاف فعلته.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اختراق طالب لنظام جامعته وتعديل درجات الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.