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تفاصيل اختراق طالب لنظام جامعته وتعديل درجات الطلاب

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الرياض - علي القحطاني - تورط طالب في اختراق نظام جامعة الملك فيصل بالأحساء، وعدل درجات 19 طالبًا.

ومن جانبه طالبت النيابة العامة بمعاقبة الطالب بالسجن 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال.

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وكان مدير الجامعة قد لاحظ عمليات دخول غير مشروعة على النظام بهدف إجراء تغييرات في درجات وبيانات الطلاب، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وتم التوصل للطالب المخترق والذي اعترف بدخوله لموقع أجنبي مختص بتسريب البيانات ما مكنه من اختراق قاعدة بيانات الجامعة.

واستغل الطالب اسم مستخدم من منسوبي الجامعة ورقمه السري للدخول لقاعدة البيانات وأحرق جهازه المستخدم في الأختراق آملا في عدم اكتشاف فعلته.

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