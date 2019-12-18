شكرا لمتابعة خبر عن عطل تقني في «مساند» يمنع تواصل الكفيل مع العاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض برنامج الخدمات الإلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية «مساند» لعطل تقني متسببًا في تعثر آلاف المعاملات. وكشفت مصادر أن جميع الدول المصدرة للعمالة غير قادرة على استكمال الإجراءات النظامية، ولا يستطيع الكفيل التواصل مع العاملة بسبب توقف الربط الإلكتروني مع جهات التعاقد الخارجية.

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