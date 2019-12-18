شكرا لمتابعة خبر عن فترة إفطار ومقاهي..تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل افتتاح البوليفارد بحالته الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن موعد افتتاح البوليفارد بعد غلقه 3 أيام بسبب الصيانة والتطوير.
وقال آل الشيخ: بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر، وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر.
وتابع: تم إضافة 6 أو 7 مطاعم ومقهيين، في حالته الجديدة، ونحاول أن تكون هناك فترة إفطار.
وفي سياق منفصل أوضح آل الشيخ، أنه سيعود قريبًا إلى المملكة بعد رحلة علاج خاضها خلال الفترة الأخيرة.
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