شكرا لمتابعة خبر عن فترة إفطار ومقاهي..تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل افتتاح البوليفارد بحالته الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن موعد افتتاح البوليفارد بعد غلقه 3 أيام بسبب الصيانة والتطوير.

وقال آل الشيخ: بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر، وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر.

Advertisements

وتابع: تم إضافة 6 أو 7 مطاعم ومقهيين، في حالته الجديدة، ونحاول أن تكون هناك فترة إفطار.

وفي سياق منفصل أوضح آل الشيخ، أنه سيعود قريبًا إلى المملكة بعد رحلة علاج خاضها خلال الفترة الأخيرة.