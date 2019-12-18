شكرا لمتابعة خبر عن اللهم قوة وراحة بال..آخر ما تمنته معلمة قبل وفاتها في حادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لقت معلمة مصرعها في حادث مروري أثناء ذهابها إلى العمل. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعا لآخر ما صورته المعلمة قبل وفاتها. Advertisements وكانت المعلمة قد صورت مقطعا لأحد المساجد خلال ذهابها للعمل، مرفقة المقطع بدعاء: اللهم قوة ثم راحة بال ثم استجابة لأدعية نتمناها كثيرا. وتمت الصلاة على المعلمة في نفس المسجد الذي صورته.

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