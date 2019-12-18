منتحلا شخصية شرطي..شخص يسلب مقيمًا ويتركه ملقيًا في العراء

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الرياض - علي القحطاني - فتحت النيابة العامة بالعاصمة المقدسة التحقيق مع شخص سلب مقيمًا آسيويًا مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح منتحلاً صفة شرطي. وكان عثر على المجني عليه وهو في حالة جسدية متعبة بعد أن قام الجاني باستدراجه خارج مقر سكنه مدعيًا أنه رجل أمن، ثم هدّده بسلاح ناري، وربط يديه وعينيه، وسلب مبلغًا ماليًّا، يتجاوز 8 آلاف ريال، وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء. وتم ضبط الجاني وإعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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