شاهد.. أسراب دبا الجراد تغزو المحاصيل الزراعية بالقنفذة

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، انتشار أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض، في المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة. وتهدد أسراب دبا الجراد، المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادتها مبكرًا. ويبدو أن إناث الجراد الذي غزا المحافظة قبل أسابيع، قد وضعت بيضها قبل مكافحتها وفقس البيض في هذه الأيام.

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