شكرا لمتابعة خبر عن القبض على 3 وافدين يقطعون الأشجار بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ألقت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة، القبض على 3 وافدين من الجنسية الهندية كانوا يقطعون الأشجار في منطقة حلي جنوب المحافظة.
وضبطت مراقبو وزارة البيئة خلال جولاتهم الرقابية، المخالفين وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية؛ تمهيدًا لرفعها إلى جهة الاختصاص لإصدار المخالفة.
من جانبه، طالب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، المواطنين والمقيمين بمناطق المراعي والغابات، لالإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
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