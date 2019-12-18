شكرا لمتابعة خبر عن «تقني مكة» يدشن جائزة التميز لأفضل برنامج إبداعي لخدمة اللغة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز لأفضل برنامج إبداعي لخدمة اللغة العربية والتي تهدف إلى تشجيع الإسهامات التقنية التي تخدم اللغة العربية، وإبراز التجارب الناجحة والمتميزة في نشرها على صعيد منشآت التدريب التقني والمهني بمحافظات المنطقة ، ودعم أهمية اللغة في مواكبة التطورات التقنية وإمكانية استخدامها في التعاملات والتطبيقات الذكية ، إلى جانب نشر الوعي بأهمية المبادرات في تطوير استخدام اللغة العربية.

أكد ذلك فيصل بن عقيل كدسه مدير عام الإدارة ، مشيراً إلى أن هذا التدشين الذي يواكب اليوم العالمي للغة العربية يأتي امتداداً لرسالة الإدارة نحو مشاركتها في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار :كيف نكون قدوة بلغة القرآن ؟ وبهدف خدمة اللغة العربية والحفاظ عليها وترسيخ الهوية وحماية الأجيال الجديدة من فقدان هذه الهوية ، وتعزيز استخدامها في المجتمع التدريبي ، بالإضافة إلى الاستفادة ومشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات بين منسوبي التدريب بالمنطقة .

وأضاف «كدسه» أن الإدارة وجهت عموم منشآت التدريب التقني بالمنطقة بضرورة المشاركة في هذه الجائزة والتركيز على الجوانب الإبداعية في مجال اللغة العربية ، موضحاً أن الجائزة تعتمد معايير : نسبة المستفيدين ، الشمولية ، التأثير ، استخدام الأساليب التقنية وتوظيف الابتكار في المشاركة ، التنفيذ والمخرجات ، الاستدامة وإمكانية التوسع والانتشار ، والنشر والتوثيق . ودعا عموم منشآت التدريب بمحافظات المنطقة إلى الإحتفاء باللغة العربية وتعزيز الانتماء لها من خلال إقامة البرامج والفعاليات التي تظهر أهميتها ، وإبراز مكانتها عبر التاريخ ، وبث روح الفخر بها بين منسوبي التدريب ونشر الوعي بالتحديات الكبرى التي تحيط بها ، وتطوير استخداماتها في المجتمع التدريبي والعمل على استخدامها في مجالات الاتصال الحديثة.

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