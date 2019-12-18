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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت الشهوة علي نفس ربة منزل مصرية لتنفث فجرا وطغيانا، قادها لتدنيس فراش الزوجية بالعشق الحرام مستغلة غياب زوجها، خارج البلاد لتدبير العيش وتوفير الحياة الكريمة.

وبعد عودة الزوج وأن تناهى لمسامعه همسات الأهالي حول سلوك زوجته، راقب تحركاتها ليضبطها وعشيقها متلبسين بفعل الإثم، فما كان من الزوجة إلا إحضار فأس لعشيقها الذي انهال به شريك حياتها ليسقط جثه هامدة ، ثم مارسا علاقتهما المحرمة ، بعد أن مسحا دماء الضحية ثم حملا الجثة وأشعلا النيران فيها ، ظنا منهما أنهما أخفيا معالم جريمتهما، واستطاعا الهرب من أعين رجال المباحث.

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قتلت زوجها بطريقة لا تخطر على بال.. ومارست الرذيلة بجانب جثته (صورة لها مع عشيقها)



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البداية كانت بتلقي مأمور مركز بني مزار، بلاغًا من أهالي عزبة ”الشيخ عبد العظيم” التابعة لقرية ”صفط أبو جرج” بمركز بني مزار شمال المنيا بالعثور علي جثة لشخص متفحمة وسط الزراعات بالقرب من مدخل القرية، وبانتقال مأمورية من وحدة البحث الجنائي لمركز بني مزار والمعاينة عثر علي جثة لذكر في حالة تفحم كامل وبجوارها توك توك متفحم أيضًا.

وبالتحري عن المتغيبين عن القرية والقري المجاورة والملاك مركبات التوك توك تبين أن الجثة لسمير علي عبد الرحيم علي 30 سنة سائق توك توك ومقيم بذات الناحية وأن التوك توك المتفحم مملوك له، وبمناظرة الجثة وبمتابعة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه المعد من قبل الطب الشرعي تبين وجود كسور بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة صلبة هي التي أودت بحياته وأنها سابقة علي عملية الحرق بعدة ساعات.





وعلي الفور أمر مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث مكبر وتوصلت جهود فريق البحث إلي سوء سلوك زوجة المجني عليه وتدعي انتصار مرعي عبد الرحيم 25 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية ”نجلة عم المجني عليه”.

ورصد فريق البحث تردد شائعات عن سلوكها وسابقة قيام المجني عليه بطرد نجلتها رانيا 11 سنة (ابنة الزوجة من زواج سابق) وقيامه بإساءة معاملتها ومنعها من مغادرة المنزل.

وتبين من التحريات اتفاق الزوجة مع جارها ، والذي كان يتردد عليها للمارسة الرذيلة معها بفراش الزوجية أثناء غياب الزوج عن المنزل للتخلص من زوجها.

وكشفت التحريات أن العشيق توجه لمسكن الزوجة بناء علي موعد سابق بينهما لممارسة الرزيلة وأثناء ذلك حضر المجني عليه للمنزل في غير المواعيد المعتادة، ليراقب زوجته فشاهدها مع العشيق، فقر الانقام لشرفه، وتشابكا بالأيدي، فقامت الزوجة بإحضار فأس من داخل المسكن، عاجل به العشيق المجني عليه بالضرب علي رأسه حتى فارق الحياة.

وعقب ذلك قام بوضعه داخل جوال من البلاستيك أخضر اللون بعد إزالة آثار الدماء من داخل المسكن ثم قاما بممارسة الرذيلة سويًا ثم وضع الجثة داخل التوك توك ملك المجني عليه وتوجها للزراعات ” مكان العثور علي الجثة ” وقامت الزوجة بسكب البنزين علي جثته وقام عشيقها بإشعال النيران به والتوك توك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وتبين إصابة المتهم بكدمات وسجحات بفروة الرأس نتيجة الاشتباك مع المجني عليه.





وبمواجهتهما أقرا بجريمتهما وأرشدا عن الفأس المستخدمة أعلي المسكن وتحرر المحضر بالجريمة .