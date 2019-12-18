إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم سيارة في جدة

أصيب سبعة أشخاص، في تصادم سيارة حي قويزة أمام قاعة السلطان، جنوب شرقي مدينة جدة، وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة العمليات تلقّت -مساء اليوم- بلاغًا بحادث تصادم سيارة، ودفعت على الفور بثلاثة فرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين لموقع البلاغ. وأضاف، أن الإصابات تراوحت بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية.

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